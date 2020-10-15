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DÜNYA

İlham Aliyev'den Fransız sunucunun 'Kaç Türk İHA'nız var' sorusuna bomba yanıt

France 24 kanalına konuşan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Fransız muhabirin "Kaç tane Türk drone'unuz var?" sorusuna gülerek "Yeterince var" yanıtını vermesi dikkatlerden kaçmadı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Fransız kanalına verdiği röportajda Türk drone'larının Ermenistan kuvvetlerine karşı elde ettiği başarıyı vurguladı. İşgalci Ermenistan’a karşı yürüttüğü mücadelede, Ermeni kuvvetlerine karşı büyük zaferler elde etmeye devam eden Azerbaycan, Türkiye'den aldığı İHA ve SİHA'larla başarısına başarı katıyor. 

Ermenistan’ın işgal hareketinin seyrini değiştiren bir başarı sergileyen Türk Bayraktar TB2 sayesinde sahada birçok zafer elde eden Azerbaycan, her fırsatta Türkiye'yle olan dayanışmasının da altını çiziyor.

France 24 kanalına konuşan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, verdiği röportajda Türk İHA'larının saha çatışmasında Ermeni kuvvetlerine büyük zarar verdiğini açıkladı.

"Kaç tane Türk drone'unuz var?"
Fransız muhabirin "Kaç tane Türk drone'unuz var?" sorusuna gülerek "Yeterince var" yanıtını veren Aliyev, sayı vermenin güvenlik açısından doğru olmadığını vurguladı.

En büyük başarı İHA'lar
Türk İHA'ları sayesinde 1 milyar dolardan fazla Ermeni mühimmatının yok edildiğini söyleyen Aliyev, işgalci kuvvetlere karşı Azerbaycan ordusunun tüm silahlarını bir yana koyarak en büyük başarıyı İHA'lar sayesinde elde ettiğini söyledi.

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