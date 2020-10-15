Cumhurbaşkanı Erdoğan: Erken seçim kabile devletlerinde olur

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, erken seçim tartışmalarına kapıyı kapattı. Erdoğan, "Yeni Türkiye'de belirlenen zaman neyse, ilan edilen zaman neyse, şimdi de 2023'ün Haziran'ıdır ve 2023'ün Haziran'da seçim yapılacaktır. Onu öne almak falan söz konusu değildir" dedi.

İşte Erdoğan'ın erken seçimle ilgili açıklamasının ayrıntıları...

- Çıkıyorlar 'erken seçim'. Ne erken seçimi ya? Dünyanın hangi gelişmiş ülkesinde belirlenen zamanın dışında bir seçime gidilir? Bunlar kabile devletlerinin yaptıkları işlerdir.

- Bakarsınız 3 ayda bir, 6 ayda bir, senede bir seçime giderler. Gelişmiş olan, gelişmekte olan bir ülkede böyle bir şeyi göremezsiniz. Amerika'da, Batı'da böyle bir şeyi görür müsünüz? Hayır.

- Türkiye artık eski Türkiye değil. Yeni Türkiye'de belirlenen zaman neyse, ilan edilen zaman neyse, şimdi de 2023'ün Haziran'ıdır ve 2023'ün Haziran'da seçim yapılacaktır. Onu öne almak falan söz konusu değildir. Bunu bilmeleri lazım.