ABD Başkanı Trump Biden'den fark yiyince çok fena çirkinleşti

74 yaşındaki ABD Başkanı Donald Trump, 77 yaşındaki Joe Biden'ın kolunu kaldıramıyor oluşunu taklit ederek rakibiyle dalga geçti. Önümüzdeki ay yapılması planlanan ABD başkanlık seçimlerine yönelik kampanyalar tüm hızıya devam ederken, mevcut Başkan Donald Trump, Kuzey Carolina'daki Greenville'de seçmenleriyle bir araya geldi.



Yeni tip koronavirüsü (Covid-19) atlattıktan sonra seçim mitinglerine kaldığı yerden devam eden Trump, bugünkü mitingindeki kullandığı ifadeler ve hareketleriyle tekrar tartışma konusu oldu.

74 yaşındaki Trump, mitinginde Demokrat rakibi ile düzenlenen ilk canlı yayın tartışmasını hatırlatarak, 77 yaşındaki Joe Biden'ın 'kolunu kaldıramayışıyla' alay etti. Yüzünü şekilden şekile soktu.

Trump'ın bu hareketi, 2016 başkanlık seçimleri döneminde engelli bir muhabirle dalga geçmesini hatırlattı.