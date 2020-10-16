Hindistan'da şaşkına çeviren olay! 'Öldü' diye dondurucuya koyulan adam 20 saat sonra uyandı

Hasta ve yatağa bağımlı olan 74 yaşındaki adamın öldüğünü sanan aile üyeleri son ayinlerin yerine getirilmesi için cesedi saklayabilecekleri bir dondurucu kutu sipariş etti ve adamı onun içine koydu. Adamı polis ekipleri kurtardı.

Hasta ve yatağa bağımlı olan 74 yaşındaki Balasubramanian Kumar'ın hareket etmediğini gören aile üyeleri adamı öldüğünü sanıp son ayin için sipariş edilen dondurucu kutuya koydu.

Dondurucu kutu şirketinin çalışanı, ertesi gün almaya geldiği "cesedin" hareket belirtileri gösterdiğini fark etti. Kumar'ı kontrol eden aile üyeleri, onun hala nefes aldığını fark ettikten sonra yardım çağırdı. Yerel basında çıkan haberler, adamın yaklaşık 20 saat boyunca buzlukta tutulduğunu bildiriyor.

Sooramangalam Polisi'nden Komiser Yardımcısı Rajasekaran, The Independent'a konuşarak dondurucu kutu şirketinin onları salı günü eve çağırdığını ve uygun bir tıbbi kontrol yapmadan Kumar'ın öldüğünü ilan eden aile üyelerine karşı dava açıldığını söyledi.

Dava, Hindistan Ceza Kanunu'nun 287. (insan hayatını tehlikeye atacak ihmalkar davranış) ve 336. (başkalarının hayatını ya da kişisel güvenliğini tehlikeye atan eylem) maddeleri kapsamında açıldı.