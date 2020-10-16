Antalya'da yakalanan hırsızı otomobilin bagajına hapsettiler
ANTALYA'da mahalle sakinleri tarafından yakalanan hırsızlık zanlısı, otomobilin bagajına kapatılıp hapsedildi. O anlar, bir cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
ANTALYA'nın Kepez ilçesi Erenköy Mahallesi'nde evlerden bir haftadır hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli, semt sakinleri tarafından yakalandı. Zanlı, bir otomobilin bagajına kapatılıp hapsedildi. O anlar, cep telefonu kamerasına kaydedildi.
Hırsızlık şüphelisinin bagajdan çıkma hamlesine mahallelilerce engel olunurken; şüpheliyi yakalayan kişinin, "Çıkarma, çıkarma orada yaşamayı seviyor" sözleri ile başka bir kişinin, "Bekle de biraz dövelim" sözleri cep telefonu kamerasına yansıdı.