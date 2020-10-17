Ermenistan Gence'de sivilleri uykuda füzeyle vurdu 12 ölü

Ermenistan, ikinci kez Azerbaycan'ın Gence kentindeki sivilleri orta menzilli balistik füzeyle uykudayken vurdu.

2'si çocuk 13 sivil öldü

Ermenistan'ın Gence kentine yönelik füze saldırısı nedeniyle şu ana kadar 2'si çocuk 13 sivil hayatını kaybetti, 40'tan fazla sivil yaralandı.

Ermenistan'ın 2'nci defa Elbrus füzesiyle saldırısına maruz kalan Gence kenti, Ermenistan ve Azerbaycan cephe hattında yer almıyor.

Füzenin menzili 300 kilometre

Elbrus füzesi, 700 kilogram patlayıcı taşıma kapasitesi bulunan ve menzili 300 kilometre olan yıkıcı gücü yüksek bir silah.

Ermenistan sınırlarına yaklaşık 60 kilometre mesafede yer alan Gence, 500 bin nüfusa sahip ve Azerbaycan'ın 2'nci büyük kenti.

Ermenistan tarafından Azerbaycan topraklarına doğru fırlatılan balistik füze, yerel saatle gece 01.00 sularında Gence kentinin Cevathan Mahallesi'ndeki Hüsü Haciyev Sokağı'nda bulunan sivillere ait apartman ve evlere isabet etti.

Büyük çaplı çukur oluştu

Düştüğü noktada büyük çaplı çukur oluşturan füze, 20 evin yıkılmasına neden oldu. Saldırı sonucu sokaktaki tüm evlerde büyük tahribat oluştu.

Evlerin enkazındaki çocuklara ait anıların bulunduğu albümler, ayakkabılar, oyuncaklar, kına tepsisi ve elbise gardıropları saldırının acımasızlığını gözler önüne serdi.

"Gence'yi bir daha vurmazlar diye düşündük"

Saldırıya maruz kalan Gence sakinlerine göre, Ermenistan ordusu, kentleri hedef alarak halkı korku ve paniğe sevk ederek kaos ortamı oluşturmayı hedefliyor.

AA muhabirine konuşan olay bölgesindeki sakinler, "(11 Ekim saldırısı) İlk saldırı olunca 'Tamam' dedik. Bunlar intikamını aldı, Gence'yi bir daha vurmazlar diye düşündük ancak yanıldık." dedi.