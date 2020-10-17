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DÜNYA

Bir günde 35 bin kişiye yetecek gıdayı tüketebiliyorlar

Etiyopya'da çöl çekirgelerinin tarım alanlarını istilası kameralara yansıdı. Etiyopya Tarımsal Dönüşüm Ajansı, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, ülkenin Oromiya eyaletinde ilaçlama yapmak için gittiği bir tarım alanını istila eden çekirge sürülerinin görüntülerine yer verdi.

Etiyopya'da çöl çekirgelerinin tarım alanlarını istilası kameralara yansıdı.

Etiyopya Tarımsal Dönüşüm Ajansı, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, ülkenin Oromiya eyaletinde ilaçlama yapmak için gittiği bir tarım alanını istila eden çekirge sürülerinin görüntülerine yer verdi.

Her gün 150 kilometre yol katedebilen ve geçtiği bölgedeki ekinlere zarar veren çekirgeler, yerel halkta da paniğe neden oluyor.

Bir kilometrekarede yer alan 40-80 milyon çekirge, sadece bir günde 35 bin kişiye yetecek gıdayı tüketebiliyor.

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