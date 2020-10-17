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MEDYA

CNN Türk muhabiri Fulya Öztürk gözyaşlarını tutamadı: Cansız bedenine dokundum

ERMENİSTAN'ın, Azerbaycan'ın Gence kentine düzenlediği saldırı sonrası olay yerine giden CNN Türk Muhabiri Fulya Öztürk, yaşananları aktardığı sırada gözyaşlarına hakim olamadı.

Ermenistan, Azerbaycan'ın Gence ve Mingeçevir kentlerine füze saldırısı gerçekleştirdi. Çok sayıda binanın yıkıldığı Gence'de 10 dan fazla ölü, 40'dan fazla da yaralı olduğu bildirildi. Olay yerine giden CNN Türk muhabiri Fulya Öztürk, canlı yayında yaşananları aktarırken gözyaşlarına hakim olamadı.

Enkaz altından cansız bedenlerin ve yaralıların çıkarıldığı sırada Öztürk, "Bir kadını çıkardılar. Üzücü bir haber vereceğim. Küçücük bir bebek çıktı. Cansız bedenine dokundum. Küçücük. Kan içindeydi. Eli elime değdi. O kadar kötüydü ki... Her yanı kan içindeydi." sözleri sonrası ağladı.

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