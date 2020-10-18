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 Erzincan’da yürekleri ısıtan an! Sokak köpeğine çeşmeden avucunda su içirdi

ERZİNCAN’da susayan sokak köpeğine bir çeşmeden elleriyle su içiren kadın yürekleri ısıttı.

Erzincan’da Vakıflar İş Hanı önünde bulunan çeşmenin etrafında dolaşan bir köpeğin susadığını fark eden Yıldız Acu isimli kadın musluktan elleriyle köpeğe su vermeye başladı. Köpeğin susuzluktan bitkin düştüğünü anlayan kadın, avucuyla musluktan köpeğe su verme anları ise kameralara yansıdı. Su içtikten sonra çeşmenin etrafından ayrılan köpek kendisine su veren kadını takip ederek gözlerden uzaklaştı.

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