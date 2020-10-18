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Juventus Crotone maçında Merih Demiral çıldırdı hakeme Türkçe küfür etti

İtalya Serie A'da 10 kişi kalan Juventus deplasmanda Crotone ile 1-1 berabere kaldı. Milli futbolcu Merih Demiral'ın hakeme tepkisi dikkat çekti.

İtalya Serie A 4. hafta maçında Juventus, deplasmanda Crotone ile 1-1 berabere kaldı. Ev sahibi ekip 12. Simmy'nin penaltıdan bulduğu golle öne geçti. Çok geçmeden rakibine cevap veren Juve, 21'de Alvaro Morata ile skoru eşitledi. Karşılaşma bu sonuçla tamamlandı.

''Şerefsiz evladı"
Juventus'ta Merih Demiral 2. yarıdaki bir pozisyon sonrası adeta çıldırdı. Yıldız stoperin tepkisi ekrana yansıdı. Merih Demiral, İtalyan hakeme itirazında "Ne faulü lan? Şerefsiz evladı. S..... git lan" ifadelerini kullandı.

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