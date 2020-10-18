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MEDYA

Habertürk canlı yayınında zor anlar! 'Bir o...pu buluyorlar' deyince Oylum Talu şok oldu

Habertürk TV'de "Burası Haftasonu" programının sunucusu Oylum Talu, Sümerolog Veysel Donbaz'ı konuk etti. Ettiğine edeceğine pişman oldu. Donbaz'ın sözlerine Oylum Talu'nun verdiği ilk tepki ve sonrasında durumu kurtarma çabası dikkat çekti.

Habertürk ekranlarındaki programın canlı yayınında zor anlar yaşandı. Oylum Talu'nun sunduğu "Burası Haftasonu" adlı programın konuğu Sümerolog Veysel Donbaz'dı. Donbaz, canlı yayın esnasında kurduğu bir cümleyle Oylum Talu'yu şaşırttı.

Konuk Donbaz, "Diyorlar ki onu buraya getirelim, kapıştıralım, sonra bir o...pu buluyorlar, o...pu kadın..." ifadelerini kullandı. Programn sunucusu Talu ise, "Hocam canlı yayındayız" diyerek Donbaz'ı uyardı. Donbaz ise, "ne diyelim" diye sordu.

Oylum Talu önce "bir hanımefendi diyelim" dedi olmadığını görünce de "kadın diyelim" dedi. Oylum Talu'nun bu sırada zor anlar yaşadığı görüldü.

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