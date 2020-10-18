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İstanbul Mecidiyeköy'de pes dedirten yolculuk

İSTANBUL E-5 Karayolu Mecidiyeköy mevkiinde seyir halinde olan lüks bir otomobil, kapısı açık halde ilerledi. Otomobilde bir kişinin ayağını sarkıtarak yolculuk yapması ise görenleri şaşkına çevirdi.

İhlas Haber Ajansı

İlginç olay, İstanbul E-5 Karayolu Mecidiyeköy mevkiinde yaşandı. Edirne istikametine seyreden lüks bir otomobilin kapısının tamamen açık olması dikkat çekti. Yolcu tarafındaki kapısı açık halde ilerleyen otomobilde oturan bir yolcu da ayağını dışarı çıkarttı.

Görenleri adeta şaşkına çeviren ve trafikte tehlike oluşturan bu görüntü ise bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

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