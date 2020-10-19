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Öğretmen 7. bölüm fragmanı

Öğretmen dizisi 7. yeni bölümüyle 25 Ekim 2020 Pazar akşamı FOX'ta olacak. Öğretmen'in bu hafta yayınlanacak son bölümünde neler yaşanacak?

Öğretmen 7. bölüm fragmanı yayınlandı. Öğretmen'in yeni  bölümünde neler yaşanacak? Öğretmen 25 Ekim 2020 Pazar akşamı FOX'ta...

Fizik öğretmeni Akif Erdem; öğrencilerine bir 'insanlık dersi' vermek istemektedir. Yalnız Akif Öğretmen; bildiğimiz, alıştığımız öğretmenlerden daha farklı bir ders anlatma yöntemi kullanmaktadır.

Akif Erdem, bu son dersi için öncelikle Küçükkapı Lisesi 12A sınıfını rehin alır ve bir bomba kullanarak sınıfı okulun geri kalanından kopartır. Çocuklar ve Akif artık dışarı çıkamayacaklardır… Ve Akif Öğretmen; çocuklara bir soru sorar: "12A sınıfı öğrencisi Rüya Örnek’in ölümüne aranızdan kim sebep olmuştur?"

Rehin alınan gençlerin bu durumdan kurtulmalarının tek bir yolu vardır; doğruyu söylemek!

Çocuklara ve hatta tüm ülkeye 'iyi insan' olmanın önemini anlatan, empati kurmayı ve düşünmeyi öğreten Akif Öğretmen’i zamanla anlayacak ve çok sevecek olan öğrenciler; yaptıkları yanlışların farkına varıp son derslerini başarıyla tamamlayacaklardır.

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