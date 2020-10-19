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İstanbul'da tıka basa yolcu alan minibüs şoföründen yolcuya pişkin cevap

AVCILAR-Esenyurt hattında çalışan minibüs şoförü tıka basa yolcu alıp yasağı deldi. Yolculardan biri duruma tepki gösterince de "O kadar çok düşünüyorsan binmeyeceksin" dedi.

Korona virüs salgınını önleme tedbirleri kapsamında fazla sayıda yolcu taşımacılığı yapan toplu taşıma araç sürücülerinin denetimleri devam ediyor. Avcılar - Esenyurt arasındaki bir yolcu minibüsünde fazla yolcu taşıdığı söylenilen bir minibüste yolcu ile sürücü arasında tartışma yaşandı. Yaşanan tartışma bir başka yolcu tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Görüntülerde, minibüs sürücüsünün “O kadar çok düşünüyorsan binmeyeceksin” demesi üzerine yolcu da “Sen de cebini düşünmeyeceksin o zaman” diyerek tepki verdi.

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