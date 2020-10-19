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Avcılar’daki baltalı dehşet kamerada

AVCILAR'da 2 kişinin yaralandığı baltalı kavganın dehşet veren görüntüleri ortaya çıktı. Kavga ettiği komşunun kafasına baltayla vurduğu anlar dehşete düşürdü.

İhlas Haber Ajansı

Olay, sabah saatlerinde Yeşilkent Mahallesi’nde yaşanmıştı. Edinilen bilgiye göre, iki komşu arasında ‘araç yerime park ettin’ meselesi yüzünden baltalı kavga çıkmıştı. Kavgada karı koca 2 kişi baltalı saldırı nedeniyle yaralanarak hastaneye kaldırılırken, 3 kişi ise gözaltına alınmıştı. Yaşanan olayın dehşet veren güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde komşuların birbiriyle kavga etmesi, şahıslardan birinin diğerine baltayla vurması yer alıyor.

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