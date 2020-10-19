Sağlık Bakanlığı'nda hangi tarikat etkili! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca cevap verdi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca CNN TÜRK'te 5N1K'da Cüneyt Özdemir'in sorularını yanıtladı. Koronavirüs salgını nedeniyle yeniden bir sokağa çıkma yasağı gelecek mi sorusuna yanıt veren Bakan Koca, "Türkiye için herhangi bir sokağa çıkma kısıtlaması düşünmüyoruz." dedi.

Bakan Koca, "Sağlık Bakanlığı'nda Menzil tarikatı mı etkili?" sorusuna da ilk kez cevap verdi. İşte Koca'nın o cevabı:

- Vatandaşlarımız şundan emin olsun beynini, zihnini kiraya vermiş hiçbir kimse ve bir şekilde bir yerde odaklanma noktasındaki her düşünceye karşı olacağımızı ve bununla mücadele edeceğimizden emin olsun.