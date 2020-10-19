BIST 1.193
DOLAR 7,92
EURO 9,27
ALTIN 486,70
GÜNCEL

Sağlık Bakanlığı'nda hangi tarikat etkili! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca cevap verdi

Sağlık bakanı Fahrettin Koca, bakanlıkta Menzil tarikatının etkili olduğu iddiaları için ilk kez açık açık konuştu. Koca, Menzil tarikatı iddiası için ne dedi?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca CNN TÜRK'te 5N1K'da Cüneyt Özdemir'in sorularını yanıtladı. Koronavirüs salgını nedeniyle yeniden bir sokağa çıkma yasağı gelecek mi sorusuna yanıt veren Bakan Koca, "Türkiye için herhangi bir sokağa çıkma kısıtlaması düşünmüyoruz." dedi.

Bakan Koca, "Sağlık Bakanlığı'nda Menzil tarikatı mı etkili?" sorusuna da ilk kez cevap verdi. İşte Koca'nın o cevabı:

- Vatandaşlarımız şundan emin olsun beynini, zihnini kiraya vermiş hiçbir kimse ve bir şekilde bir yerde odaklanma noktasındaki her düşünceye karşı olacağımızı ve bununla mücadele edeceğimizden emin olsun.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Bakan Hulusi Akar'dan KKTC Cumhurbaşkanı olan Ersin Tatar'a tebrik mesajı
PKK Kars'ta böyle örgütlenmiş ayrıntılar ortaya çıktı
Adil Gür "mesleği bırakırım demedim' dedi Kemal Öztürk'ten anında cevap geldi
1 ay sürecek! Belçika'da sokağa çıkma yasağı yeniden başladı
Tümer Metin: Valencia son kez şansını kullandı
Türkiye’nin S-400 testi Yunanistan’ı korkuttu! 7 yıl sonra düğmeye basıyor
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Habertürk'te tansiyonu yükselten Suriye tartışması
Öğretmen 7. bölüm fragmanı
Bekir Çoşkun evli mi eşi ve oğlu Tolga Çoşkun kimdir?
Maria ile Mustafa 8. bölüm fragmanı
Tövbeler Olsun 11. bölüm fragmanı
Bekir Çoşkun eşi Andree Coşkun kimdir aslen nereli?
Zümrüdüanka 16. bölüm fragmanı
Bekir Çoşkun öldü mü neden öldü Bekir Çoşkun yaşı