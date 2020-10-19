Ozan Tufan: Pelkas'ın ismini unuttum, çocuğa 'Yunanistan' diye seslendim

Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Göztepe'yi 3-2 yendi.

Fenerbahçeli Ozan Tufan, maçtan sonra sarı-lacivertli kulübün resmi Youtube hesabına verdiği röportajda, saha içinde yaşadıkları komik bir detayı paylaştı.

Ozan Tufan: Pelkas'ın ismini unuttum

Maçta, Yunan takım arkadaşı Dimitrios Pelkas'ın ismini unuttuğunu söyleyen Ozan Tufan "Bir ara maçta çok enteresan bir şey oldu. Pelkas'ın ismini unuttum. 'Yunanistan' diye seslendim çocuğa. Caner (Erkin) ağabey de duydu ve gülmeye başladı maç içinde. Konsantrasyonumuz dağıldı bir an" diyerek o anları anlattı.

Serdar Aziz: Hakem maçın berabere bitmesi için elinden geleni yaptı

Serdar Aziz "Önemli bir deplasman maçıydı. Galibiyet için mutluyuz. Bugün kazandık ama bence maçın önüne hakem geçti. Gerçekten kazansak da maçın berabere bitmesi için elinden geleni yaptığını düşünüyorum. Penaltı pozisyonunda rakip kalkarken bana çarpıp düşüyor. Maçlardan sonra hakemleri suçlamam. Hata yaptıysam kabul ederim. Ancak o pozisyonun penaltıyla uzaktan yakından alakası yok. Gol attım. Mutluyum. 2-3 haftadır kadroya giremiyordum. Maç eksiğim oldu. Daha çok çalışıp eksiklerimi gidereceğimi düşünüyorum. Hakem yönetiminden memnun değilim. Söyleyeceklerim bu kadar" ifadelerini kullandı.

Nazım Sangare: İlk maçım olduğu için heyecan vardı

Milli sağ bek Nazım Sangare, "Galibiyet için çok mutluyum. Çok iyi mücadele ettik. Daha iyi gidebilirdik. Net pozisyonlar verdik. Bizim de çok net pozisyonlarımız vardı. Bunu daha iyi yapmamız gerekiyor. Eminim daha iyi olacak. 3 puan aldığımız için mutluyuz. Rakip takım kalesinde daha net pozisyonlar yakalayıp golleri atmamız lazım. Arkada daha iyi bir şekilde kompakt olmalıyız. Kendi performansımdan bugün çok memnun değilim. Daha iyisini yapabilirdim. İlk maçım olduğu için heyecan vardı. Çok şükür galibiyet aldık" dedi.