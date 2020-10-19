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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’dan muhtarlar günü paylaşımı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 19 Ekim muhtarlar günü nedeniyle bir paylaşım yaparak, “ 59 yıldan beri Tarabya sakinlerine karşılıksız sevgiyle hizmet eden Refet ağabeyimiz ve fedakarlık dolu hizmetleri için bütün muhtarlarımıza gönülden teşekkür ediyorum” dedi.

İhlas Haber Ajansı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, “19 Ekim muhtarlar günü nedeniyle bir paylaşım yaptı. Yaptığı paylaşımda, “59 yıldan beri Tarabya sakinlerine karşılıksız sevgiyle hizmet eden Refet ağabeyimiz ve fedakarlık dolu hizmetleri için bütün muhtarlarımıza gönülden teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Vali Ali Yerlikaya’nın paylaşımında bahsettiği Tarabya Muhtarı H. Refet Üstün, “59 senede muhtarlığım devam etmekte. Sevgiyle başlıyoruz, sevgiyle devam ediyoruz. Onun için kapımdan girenler bana baba diye hitap ederler. Abi diye hitap ederler. Doğma büyüme Trabyalı olduğum için Tarabya’ya hizmet etmek büyük şeref. Ben gezmem beni seçtikleri zaman seni seçtik diye onlar gelirler. Sevgi karşılıklı olduğu için muvaffak oluyorum” dedi.

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