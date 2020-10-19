Trump Tower'da dehşet anları! Trump'la görüşmezsem ipi keserim

ABD’nin Chicago Şehri Polisi sözcüsü Tom Ahern, 20'li yaşlarında olan bir adamın saatlerdir kulenin 16. kat balkonundan sarktığını ve başkanla konuşmak istediğini aktardı. Adamın istekleri yerine gelmezse bağlı olduğu ipi keserek intihar tehdidinde bulunduğunu belirten Ahern, bir müzakerecinin adamı ikna etmeye çalıştığını söyledi.

​Olay nedeniyle polis, Trump Tower'ın bulunduğu Wabash Bulvarı'nı trafiğe kapatırken, bina çevresinde toplanan kalabalık da merakla bu dehşet verici olayın nasıl sonuçlanacağını bekliyor. Yerel medyada yer alan haberlere göre, bazı vatandaşlar yeni Batman filmi çekimlerinin bir parçası olduğunu düşündü.