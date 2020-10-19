Erdoğan hem uyardı hem özeleştiri yaptı: Cumhuriyetimizin en büyük kaybıdır

İbn Haldun Üniversitesi Külliyesi Açılış Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçmişte eğitim ve fikir alanında yapılan yanlışları gündeme getirerek uyarılarda bulundu. Erdoğan ayrıca, 'Türkiye'de genç bir nesle sahibiz ama yetişmiş insan gücüne sahip değiliz. En haklı olduğumuz konularda bile dünyaya kendimizi doğru anlatmıyoruz' diyerek özeleştiri de yaptı.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"İbn Haldun Üniversitemizin ilk etabı tamamlanarak hizmet vermeye başlayan külliyesinin şehrimize, ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Bu güzel günde heyecanımıza ortak olan Azerbaycanlı dostumuz ve Katarlı kardeşlerime vekaleten şükranlarımı sunuyorum.

TÜRGEV okul öncesinden üniversiteye kadar eğitim öğretim alanında ülkemize en önemli marka olmuş böyle bir duruma gelmiştir. Bu hizmetlerin ifasına destek olan herkesin ortaya çıkan manevi hasıladan istifade edeceğine inanıyorum.

Hem gerisindeki felsefi birikim, hem mimarisi, hem donanımıyla gerçekten iftihar verici bir eserdir. Öğrencilerimizin derslerinde ve ders dışı faaliyetlerinde ihtiyaç duyacağı tüm faaliyetleri barındıran bu külliye, Mimar Sinan'dan alınan ilhamla yapılmıştır.

Lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin bu atmosferde ülkemizde sosyal bilimler alanında yeni kapılar açacağına inanıyorum. Faaliyete başlamasının üzerinden çok kısa süre geçmesine rağmen üniversitemiz bu misyona layık olduğu işaretlerini veriyor.

'Cumhuriyetimizin en büyük kaybıdır'

Fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür nesiller yetiştirmek için çıkılan yolun, en çarpığından bir batı taklitçiliğine dönüşmüş olması Cumhuriyetimizin en büyük kaybıdır.

Osmanlı'dan Cumhuriyet'e ülkemizin yaşadığı tartışmaların ardında hep, geleceğimizi nerede arayacağımızda yatmıştır. Ülke olarak kendimizi kontrolsüz bir batılılaşma fırtınasının içinde bulduk.

Her dönemde bu fikri sancıyı yaşayan dava insanları çıkmıştır, bunların sesi hep devleti gücünü arkasına alanlar tarafından kısılmıştır.

Toplumun tamamına uzanan fikri iktidar yolu zor bir süreçtir. Eğitim ve öğretimde arzu ettiğimiz ilerlemeyi sağlayamadık.

Özeleştiri yaptı: Dünyaya kendimizi doğru anlatmıyoruz

Türkiye'de genç bir nesle sahibiz ama yetişmiş insan gücüne sahip değiliz. En haklı olduğumuz konularda bile dünyaya kendimizi doğru anlatmıyoruz.

İletişim mecralarının böylesine geliştiği günümüzde, başka türlü hareket etmek mümkün değil. Bilgisayarın kolaylıklarını bir kenara bırakıp, tahtaya taşa yazacak halimiz yok. Bizim derdimiz ve arayışımız başkadır. Tek vazgeçilmezimiz inancımızdır. Onun dışında yeniden yorumlamak ve üretmek gerekiyor.

Sapkın fikirlerin önünü bilerek açılıyor. Geçmişten bugüne yaşadığımız nice acıların gerisinde kuşaklar boyunca maruz kaldığımız bu fikri istila vardır. Yapmamız gereken kendi medeniyet birikimimize uygun nesiller yetiştirmektedir.

Topyekun eğitim öğretim reformu vurgusu

Öğretime ağırlık verilirken eğitim kısmı ihmal edilmiştir. Evlatlarımızın zihin ve gönül dünyasındaki boşlukta sapkın hezeyanlarla doldurulmuştur. Bu durum topyekun bir eğitim öğretim reformunu gerektirir.

Hedefimiz değerlerini iyi bilen, inancına ve medeniyetine sahip çıkan insanlar yetiştirmektir.