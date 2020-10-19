İYİ Partili Ümit Özdağ, İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'yu FETÖ'cülükle suçladı

İyi Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, CNN Türk ekranlarında yayınlanan Ahmet Hakan'la Tarafsız Bölge programına konuk oldu.

İYİ Parti kurulurken anti-Fetöcü bir duruş sergilediklerini söyleyen Özdağ, İdris Naim Şahin'in ilan edilmesine rağmen kendi baskısı ve istifa tehdidiyle adaylığın geri çekildiğini söyledi.

Yaşanan gelişmelerin partiyle ilgili kendisinde bir kırılma noktası yarattığını anlatan Özdağ, CHP ile ittifaka da karşı çıktığını ancak bunu divanda kabul ettiremediğini ifade etti. Özdağ, AK Parti-MHP ittifakının da CHP ile kurulan bu ittifaka bağladı.

Kavuncu'yu FETÖ ile suçladı

Özdağ, İyi Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun FETÖ'cü olduğunu söyledi.

Buğra Kavuncu'nun İyi Parti'ye gelmeden önce Meral Akşener'i uyardığını da söyleyen Ümit Özdağ, ''Meral Hanım, güvenlik konusunda devletin en önemli kişisiyle görüştüğünü ve Buğra Kavuncu hakkında, 'Bir olumsuz bilgi yok' dediklerini bana söyledi. Ben de kendisine devlet elindeki her bilgiyi vermez dedim" ifadelerini kullandı.

Ümit Özdağ, İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun FETÖ'cü olduğu iddiasını, Enver Altaylı'nın yeğeni olması ile Kazakistan’da bulunduğu yıllarda, daha sonra FETÖ'den kapatılan, Kazak Türk İş Adamları Derneğinin (KATİAD) kurucu ve yöneticisi olmasına dayandırdı.