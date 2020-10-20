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DÜNYA

Ölen dövüşçünün rol yaptığını sanınca yardıma giden kişiye tekme attı

Meksika'da bir dövüşçü, müsabaka sırasında ölümcül beyin rahatsızlığı nedeniyle yere yığıldı. Beyin anevrizması geçiren dövüşçünün hayatını kaybettiği belirtilirken; yaşanan olayı şovun bir parçası sanan başka bir dövüşçü ise ringe girerek yardım etmeye çalışan kişiye tekme attı. O anlar kameraya yansıdı.

Meksika'nın Nezahualcoyot şehrindeki Arena San Juan Stadı'nda meydana gelen olayda; 'Principe Aereo' takma adıyla dövüşen 26 yaşındaki Luis Angel Salazar, müsabaka sırasında birden yere yığıldı. Görüntülerde; Salazar'ın rakibi ve hakemin yere yığılan genç dövüşçünün hemen yardımına koştuğu görüldü. Bunu şovun bir parçası sanan ring dışındaki başka bir dövüşçü ise ringe girerek Salazar'a yardım etmeye çalışan kişiye tekme attı. Daha sonra dövüşçü, Salazar'ın yere düşmesinin bir şov olmadığını anlayarak ona yardım etti.

Yerel medyada yer alan haberde; Salazar'ın beyin anevrizması nedeniyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirtildi.

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