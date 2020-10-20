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DÜNYA

Rusya'da yürüyen merdivende korkunç kaza

Rusya'da bir anne alışveriş yaptığı sırada 6 yaşındaki kızı, bebek arabasındaki erkek kardeşini yürüyen merdivenlere itti. Küçük kız ve erkek kardeşi, yürüyen merdivenlerden düştü. İki çocuğun da başından yaralandığı ve hastaneye kaldırıldıkları duyuruldu.

Rusya’nın başkenti Moskova’da meydana gelen olayda; iki çocuk annesi bir kadın, alışveriş yaptığı sırada 6 yaşındaki kızı Mudina ve bebek arabasındaki erkek çocuğu Mukhammadali’yi dikkatinden kaçırdı. Mudina, bebek arabasında duran erkek kardeşini yürüyen merdivenlere doğru itti. Bebek arabasının tekerlekleri yürüyen merdivene sıkışınca Mudina ve Mukhammadali takla atarak aşağıya düştü.

O anlar, saniye saniye güvenlik kamerasınca kaydedildi. Rus medyası, iki çocuğun da başlarından yaralandığını ve hastaneye götürüldüğünü duyurdu. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde kullanıcılar, ihmalkar anneye tepki gösterdi.

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