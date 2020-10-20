Devlet Bahçeli'den Ali Babacan'a askıda ekmek tepkisi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu. Bahçeli'nin gündeminde kendisinin başlattığı askıda ekmek kampanyasını eleştirenler vardıDEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın geçtiğimiz hafta sonu yaptığı "Bu, iktidarın bir ortağının vatandaşının ekmek parasına muhtaç kaldığını açıkça ilan etmesi demek. Bu nasıl bir önerim anlayışıdır? Bu nasıl bir utanmazlıktır? " eleştirisi Bahçeli'yi kızdırdı.

Babacan'a "ekmeksiz" tepkisi

Babacan'ın "milliyetçilik askıda ekmek koymak değildir" sözlerine tepki gösteren Bahçeli, "Milliyetçilik askıda ekmek koymak değildir diyen ekmeksiz sen nereden bilirsin milliyetçiliği" dedi.

"Utanmalarını kaybetmiş gafiller"

"Bu küstahlar ekmeksizlikleriyle hafızalara kazındı" diyen Bahçeli, "Bunların mayaları lekeli sicilleri bozuk" ifadelerini kullandı. Bahçeli sözlerine şöyle devam etti:

Manevi dayanışmayı hedefleyen paylaşmayı önceliği alan, askıda ekmek kampanyamıza yüzsüzce kulp takıp kara çalanlar utanmalarını kaybetmiş gafillerdir. Bizi eleştirenlerin evlerinde ekmekleri yoksa dosdoğru talep edip bizden ekmek istesinler, layık değilseler bile onlara da gönderecek cömertlik bizde vardır. Aç yatmasınlar sonra onun bunun eline düşüyorlar, esaret altına giriyorlar. Bunlar yağmurun hemen altından biten zehirli mantar gibiler. Bu küstahlar ekmeksizlikleriyle, vefasızlıklarıyla, döneklikleriyle Türkiye düşmanlarının içimizdeki Truva atı şeklinde hafızalarımıza kazınmışlardır."