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MEDYA

Medyayı eleştiren Cüneyt Özdemir'den Hadi Özışık'a övgü: En derinlikli tartışmaları o yapıyor

Medyanın geldiği son durumu eleştiren Gazeteci Cüneyt Özdemir, İnternethaber Yayıncılık Grup Başkanı Hadi Özışık'a ise övgüler yağdırdı. Özdemir, "Bakın şimdi en derinlikli tartışmaları kendi internet medyasıyla yükselen Hadi Özışık yapıyor." ifadelerini kullandı.

Gazeteci Cüneyt Özdemir, Youtube kanalından yaptığı yayında "Sayın Erdoğan, medyanın etkisizliğinden yakınıyor yakınmasına ama durum çok daha vahim" düşüncesini dile getirdi.

Medyayı eleştiren Gazeteci Özdemir, İnternethaber Yayıncılık Grup Başkanı Hadi Özışık'a ise övgüler yağdırdı. 

Özdemir'in açıklaması şöyle:

Şimdi AK Parti medyasında en güçlü 4 -5 tane kalem var ve bunların birçoğu da sosyal medyada güçlü isimler. Bakın şimdi en derinlikli tartışmaları seversiniz sevmezsiniz. Kendi internet medyasıyla yükselen Hadi Özışık yapıyor. AK Parti'yi en iyi savunan Hadi Özışık. Bakıyorum tartışma programlarına...

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