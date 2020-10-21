BIST 1.221
DOLAR 7,84
EURO 9,30
ALTIN 483,66
YEREL

Antalya'da ortalık bir anda savaş alanına döndü! İşte o anlar

Antalya’nın Alanya ilçesinde aşırı süratli olduğu iddia edilen otomobil önce kontrolsüz kavşağa giren otomobile, ardından refüje çarptı. Kazada 1 kişi yaralanırken, kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

İhlas Haber Ajansı

Kaza, saat 08.30 sıralarında Kadıpaşa Mahallesi Şevket Tokuş Caddesi üzerinde meydana geldi. Henüz ismi öğrenilemeyen ve görgü tanıklarının iddiasına göre aşırı hız yaptığı öne sürülen sürücünün idaresindeki 07 AGD 092 plakalı otomobil, önce kontrolsüz şekilde kavşağa giren Süleyman K’nin kullandığı 07 AD 289 plakalı otomobile çarptı, ardından da refüje çarparak durabildi.

Meydana gelen kazada park halindeki 34 PC 2409 plakalı araç zarar görürken, 07 AGD 092 plakalı otomobilin sürücüsü ise olay yerinden kaçtı. Kazada 1 kişi yaralanırken, ortalık adeta savaş alanına döndü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı ambulansla hastaneye götürürken, kaza nedeniyle trafikte uzun kuyruklar oluştu.


Çalışma başlatıldı
Kazalı araçlar çekici yardımıyla yoldan alındıktan sonra trafik akışı normale dönerken, polis ekipleri kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı. Diğer yandan kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Diyarbakır'da sokak ortasında ablasını katletti! Geriye sadece bunlar kaldı
THY Kasım ayı uçuş planı belli oldu! İşte o ülkeler
Eskişehir'de korkunç olay! 'Dolandırıcılık' hükümlüsü müteahhite cinsel saldırı davası
Bakan Bekir Pakdemirli, israfı önlemek için "Söz Veriyorum" kampanyası başlattı
Prag Büyükelçisi Egemen Bağış: Türkiye artık kimse için çantada keklik bir müttefik değil
Dağlık Karabağ gerilimi sonrası gözdağı mı? Rusya'dan skandal Türkiye mesajı!
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Adıyaman'da düğünde akıl almaz olay! Böylesi ne görüldü ne duyuldı
İzmir’de çocuğu ezilmekten kurtardı! Kahramanlık anları anbean kamerada
Okul tatilleri 2021 ne zaman yarıyıl tatili hangi ay?
Deniz Akkaya ve Sevda Türküsev görücü usulü evlilik konusunda birbirine girdi
Ardahan'da gede yarısı şehre indi! Görenler gözlerine inanamadı
2020 Diyanet dini günler Mevlid Kandili ne zaman?
Çatı Katı Aşk 16. bölüm fragmanı - Final
SMA nedir neden olur SMA hastalığı belirtileri nelerdir?