Başbakan konuşurken deprem oldu korkudan cümlesini bitiremedi o anlar kamerada
İzlanda Başbakanı, sanal ortamda bir röportaj verirken depreme yakalandı. Başbakan'ın gergin anları kameraya yansırken korkudan yarım kalan cümlesini bitiremedi.
İzlanda meteoroloji ofisi, depremin İzlanda'nın güneybatı bölgesini etkilediğini açıkladı. Yerel saatle 13.43 civarlarında hissedilen deprem, Richter ölçeğine göre 5.5 büyüklüğünde gerçekleşti. Meteoroloji ofisi, artçı dalgaların da görüldüğünü duyurdu.
İzlanda Başbakanı, depremin şokunu atlattıktan sonra "Burası İzlanda" diyerek şaka yaptı.