BIST 1.212
DOLAR 7,80
EURO 9,26
ALTIN 481,63
YEREL

İstanbul'da kadının alışveriş yaparken yanına sokuldular! Her şey bir anda oldu

Beyoğlu’nda yaşlı bir kadın, markette alışveriş yaptığı esnada şapkalı ve cerrahi maske takan yabancı uyruklu iki yankesicinin kurbanı oldu. Kadının yakınına sokulan şahıslardan biri malzeme alıyormuş gibi yaparken diğeri de çantasından cep telefonunu çaldı. O anlar ise kameralara yansıdı.

İhlas Haber Ajansı

Olay, geçtiğimiz 15 Mayıs Cuma günü saat 13.00 sıralarında Beyoğlu Fındıklı Pürtelaş Hasan Efendi Mahallesi Meclis-i Mebusan Caddesi üzerindeki bir markette meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaşlı bir kadın alışveriş yapmak için cadde üzerindeki markete girdi.

Kadın içeride alışveriş yaptığı esnada şapkalı ve cerrahi maskeli yabancı uyruklu iki yankesici, kadının yanına sokuldu. Şahıslardan biri kadının alışveriş yaptığı reyondan bir şeyler alırken, diğeri ise çantasının içindeki cep telefonunu almaya çalıştı. Saniyelerce kadının etrafında dolaşan şahıs, kaşla göz arasında çantadan cep telefonunu çaldıktan sonra kayıplara karıştı.

Yaşlı kadına yankesici dehşeti kamerada
Yankesicilik anları kameralara yansırken, olayın ardından cep telefonunu çantasında bulamayan kadın durumu market yetkililerine bildirdi. Yetkililerin güvenlik kamera görüntülerini incelemesinin ardından kadının telefonunun yankesicilik yöntemiyle çalındığı belirlendi. Kadının şikayeti üzerine olay yerine gelen polis ekipleri ise güvenlik kamera görüntülerinden eşkallerini tespit ettiği yankesicileri yakalamak için çalışma başlattı.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar 1 yorum
SON DAKİKA HABERLERİ
Ardahan'da Ermenilerin katlettiği dedesi için dilekçe yazdı: Azerbaycan'a gitmek istiyor
Ermenistan'ın korkulu rüyası olacak Azerbaycan 'iti kovan'ın seri üretimine başladı
Türkiye'den Kıbrıs Rum Yönetimi, Yunanistan ve Mısır'a sert tepki
CHP'li Mücahit Avcı'nın Mus’ab bin Umeyr benzetmesi tepki çekti eleştirilere cevabı olay oldu
İçişleri Bakanlığı: Mavi kategoride aranan terörist Hüseyin Acar etkisiz hale getirildi
Merkez Bankası'nın faiz kararı bekleniyor! Dolarda son durum faiz düşmezse ne olur?
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Doğduğun Ev Kaderindir 17. bölüm fragmanı
Güvercin 16. bölüm fragmanı
Metin Özülkü yaşı kaç nereli Metin Özülkü şarkıları
Benim Adım Melek 37. bölüm fragmanı
Rusya’da sosyal medya fenomeni konuk ettiği kadını canlı yayında darp etti
Eda Özülkü kaç yaşında aslen nereli Eda Özülkü şarkıları
Kemal Öztürk çocukları üzerine yemin etti
Osman Durmuş kimdir nereli Osman Durmuş öldü mü?