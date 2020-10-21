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Doğuş'un gazeteci olan Azerbaycanlı eşi cephede görevde

Ünlü şarkıcı Doğuş'un eşi Azerbaycanlı gazeteci Xosqedem Hidayetgizi, çocuklarını Türkiye'de babalarının yanına yollayıp savaşın yaşandığı cepheye gitti.

Demirören Haber Ajansı

Azerbaycan'da yaptığı programlarla Xosqedem Hidayetgizi, ülkesinin içinde bulunduğu durumu gazeteci olarak yakından takip ediyor.

Hidayetgizi, çocuklarıyla birlikte Türkiye'ye gelmek yerine cepheye savaşın yaşandığı yere gitmeyi tercih etti.

Şarkıcı Doğuş ise eşinin bu aldığı karara saygı duyarak; eşinin ve Azerbaycan halkının yanında olduğunu duyurdu.

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