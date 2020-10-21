Adil Gür ve Kemal Öztürk canlı yayında hesaplaştı

Bilindiği gibi Kemal Öztürk, daha önce yaptığı açıklamada, "Sözünün arkasında duracağına, yaptığı hatadan dolayı kamuoyundan özür dileyeceğine, beni suçlayarak konuyu saptırmaya çalıştı" demişti. Söz konusu seçim polemiği Adil Gür ile birlikte programda tekrar masaya yatırıldı.