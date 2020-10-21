BIST 1.212
DOLAR 7,81
EURO 9,26
ALTIN 483,51
GÜNCEL

Adil Gür ve Kemal Öztürk canlı yayında hesaplaştı

A&G Araştırma Şirketi Genel Müdürü Adil Gür'ün, "KKTC'de Ersin Tatar kazanırsa mesleği bırakırım" dediği iddiasını gündeme taşıyan Habertürk yazarı Kemal Öztürk, Veyis Ateş'in moderatörlüğünde izleyiciyle buluşan Türkiye'nin Nabzı programında Adil Gür ile tekrar karşı karşıya geldi.

Bilindiği gibi Kemal Öztürk, daha önce yaptığı açıklamada, "Sözünün arkasında duracağına, yaptığı hatadan dolayı kamuoyundan özür dileyeceğine, beni suçlayarak konuyu saptırmaya çalıştı" demişti. Söz konusu seçim polemiği Adil Gür ile birlikte programda tekrar masaya yatırıldı.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Gaziantep'te 1 milyon dolar değerinde İncil ele geçirildi
Adil Gür ve Kemal Öztürk 'mesleği bırakırım' polemiği nedeniyle tekrar kapıştı
Cem Yılmaz'ın çağrısına Bakan Koca'dan cevap
Fransa'da 166 kişi daha koronadan hayatını kaybetti!
NATO: Dağlık Karabağ'daki çatışmanın tarafı değiliz
Aydın Didim'de Zabıta Müdürü tartıştığı seyyar satıcı tarafından bıçaklandı
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Rusya’da sosyal medya fenomeni konuk ettiği kadını canlı yayında darp etti
Fuat Oktay: Sokak kısıtlaması gündemde değil
Barbaros Yoloğlu nereli yaşı kaç Masterchef Barbaros kimdir?
Doğuş'un gazeteci olan Azerbaycanlı eşi cephede görevde
Doktorlardan dikkat çeken koronavirüs uyarısı: 26 yaşındaki hastalar entübe oldu
Özgül Çoşar kiminle evli Masterchef Özgül eşi ne iş yapıyor?
Bolu'da yeni doğan bebeğini çöpe atan anne yakalandı
Aleyna Tilki kötü örnek oldu yırtık çorapların sırrı da çözüldü görenleri şoke etti