Kemal Öztürk çocukları üzerine yemin etti
A&G Araştırma Şirketi Genel Müdürü Adil Gür'ün "KKTC'de Ersin Tatar kazanırsa mesleği bırakırım" dediği iddiasını gündeme taşıyan Habertürk yazarı Kemal Öztürk, Veyis Ateş'in moderatörlüğünde izleyiciyle buluşan Türkiye'nin Nabzı programında Adil Gür ile tekrar karşı karşıya geldi.
Bilindiği gibi Kemal Öztürk, daha önce yaptığı açıklamada, "Sözünün arkasında duracağına, yaptığı hatadan dolayı kamuoyundan özür dileyeceğine, beni suçlayarak konuyu saptırmaya çalıştı" demişti. Söz konusu seçim polemiği Adil Gür ile birlikte programda tekrar masaya yatırıldı.