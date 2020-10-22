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Hatay'da büyük panik! Sirenler çaldı herkes 'saldırı mı var' diye korktu işte nedeni

HATAY'da sirenler çalınca vatandaşlar panikledi. Bir saldırı ihtimaline karşı bazı insanlar sığınaklara giderken, paniğe heden olan sirenin nedeni ortaya çıktı.

Hatay'da aniden çalmaya başlayan siren sesleri vatandayı tedirgin etti. Siren seslerinin ardından sosyal medyada o anların videoları paylaşılıp 'Hatay'a Suriye'den bir saldırı mı var" sorusuna cevap arandı. Yaşanan paniğin ardından belediye hoporlörlerinden vatandaşlara sakin olmaları çağrısı yapılıp, sirenlerin çalma nedeni açıklandı. 

Belediye: Lütfen panik yapmayın!

Hatay Büyükşehir Belediyesi, Twitter hesabından kentte yapılan anonsların videosunu "AFAD ikaz ve alarm siren denemesidir! Lütfen panik yapmayınız!" notuyla paylaştı. Belediyenin Twitter hesabından yapılan paylaşımda şöyle denildi:

İşte o sirenlerin nedeni

"İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ile ASELSAN A.Ş. arasında 19.02.2019 tarihinde imzalanan "Gaziantep, Hatay ve Kilis İlleri İkaz ve Alarm (Siren) Sistemleri Kurulumu İşleri Sözleşmesi kapsamında Hatay'da Kurulumu tamamlanan Siren Sistemlerinin geçici muayene kabul ve deneme işlemleri 20 - 30 Ekim 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. Söz konusu işlemler; sahada siren seslerinin çaldırılması ve sesli anons şeklinde olacaktır."

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