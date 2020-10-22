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İstanbul'da eğitim uçağı düştü! İşte yaralının kurtarılma anı

İSTANBUL Büyükçekmece'de Hezarfen Ahmet Çelebi Havaalanı'ndan saat 10.56'da havalanan özel bir havayolu şirketine ait eğitim uçağı, motor arızası nedeniyle inişe geçtiği sırada düştü. Uçağın pilotaj lisans öğrencisi (B.N), ağır yaralı olarak kurtarıldı.

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde uçuş yapan bir eğitim uçağı düştü. Uçağın Hezarfen Havaalanı'ndan kalktığı bildirildi. Ayjet'e ait olduğu belirtilen uçağın düşme sebebi henüz bilinmiyor. Uçağın enkazından pilot yaralı olarak kurtarıldı. Alınan bilgiye göre pilotun sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.  

İstanbul Valiliği'nden kazayla ilgili yapılan açıklamada, "İstanbul Hezarfen Ahmet Çelebi Havaalanından bugün saat 10.56'da havalanan özel bir havayolu şirketine ait eğitim uçağı, alınan ilk bilgilere göre motor arızası nedeniyle inişe geçtiği sırada saat 11.05'te havalimanı yakınlarında düşmüştür.  Olay yerine hemen güvenlik, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edilerek, uçağın pilotaj lisans öğrencisi (B.N), yaralı olarak kurtarılmıştır.  Olay yerine tekerlekli araçlarla ulaşımın mümkün olmaması nedeniyle ambulans helikopter sevk edilmiştir.  Konuyla ilgili soruşturma başlatılmıştır. " denildi

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