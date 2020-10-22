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Ümit Özdağ'ın bu iddiası doğru mu? İşte Kars seçimlerinin perde arkası

Geçtiğimiz günlerde Ümit Özdağ, katıldığı bir televizyon programında İYİ Parti’de bomba etkisi oluşturan birçok açıklama ve iddialarda bulundu.

Bu ses getiren iddialardan biri de Özdağ'ın, “Iğdır'ı kabul ettirdim. Kars'ı ne yazık ki kabul ettiremedim. Daha sonra seçim içerisinde Sayın Genel Başkanı üç kez aradım ve dedim ki; 'Kars'ı biz kazanamıyoruz ama MHP de kaybediyor." Üç kez. 'HDP kazanıyor'.

Biz bütün Kars'ta (İYİ Parti) 900 oy aldık, bin 200 oyla da MHP kaybetti." sözleriydi. Meral Akşener’in bu iddialar karşısındaki tavrı ne?Seçim süreci gerçekten Özdağ’ın anlattığı şekilde mi ilerledi? Hadi Özışık bu iddiaları Settar Kaya’ya sordu. Hepsi ve daha fazlası Perde Arkası’nda.

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