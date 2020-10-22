Arjantin'de canlı yayında muhabir telefonunu çaldırdı! Neye uğradığına şaşırdı

Olay, Arjantin'in başkenti Buenos Aires'e yakın Sarandi kentinde meydana geldi. Sosyal medyada olaya dair paylaşılan görüntülerde, Diego Demarco adlı muhabir hırsızlık olaylarındaki artış ile ilgili canlı yayına bağlanmak üzere cep telefonunu çaldırdı.



Hırsızın peşinden koşan muhabirin o anları ise kameraman tarafından kayda alındı. Sosyal medyada paylaşılan görüntü izlenme rekoru kırdı.​