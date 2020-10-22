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DÜNYA

Arjantin'de canlı yayında muhabir telefonunu çaldırdı! Neye uğradığına şaşırdı

ARJANTİN'de bir kanalın muhabiri Diego Demarco, haber yapmak için canlı yayına girmek üzereyken cep telefonunu çaldırdı.

Olay, Arjantin'in başkenti Buenos Aires'e yakın Sarandi kentinde meydana geldi. Sosyal medyada olaya dair paylaşılan görüntülerde, Diego Demarco adlı muhabir hırsızlık olaylarındaki artış ile ilgili canlı yayına bağlanmak üzere cep telefonunu çaldırdı.

Hırsızın peşinden koşan muhabirin o anları ise kameraman tarafından kayda alındı. Sosyal medyada paylaşılan görüntü izlenme rekoru kırdı.​

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