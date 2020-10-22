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Hadi Özışık gazetecileri topa tuttu, ''En çok siz dikkat etmelisiniz!''

Hadi Özışık Perde Arkası programında gazetecilerin koronavirüse karşı umursamazlığından bahsetti...

''Koronavirüs ilk duyulduğu andan itibaren, insanların bilinçlenmesinde en önemli kanallardan bir tanesi gazetecilerdi. İnsanlara kişisel hijyen, maske, sosyal mesafe vs. gibi konularda dikkatli olmalarını ve kurallara uymaları gerektiğini defalarca söylediler. Ancak, perde arkasında biz gazeteciler ne kadar dikkatliyiz? İşte o kısım tartışılır… Ekranlardaki bazı gazeteci arkadaşlarınız bas bas bağırdılar aman dikkat edelim programlarında koca koca profesörleri ağırladılar ve onları can kulağıyla dinlediler sonuç birşeyi millete anlatırken önce kendin uygulayacaksın.

Birçok gazeteci arkadaşımız ne yazık ki koronaya yakalandı her gün birisi tweet atıyor ben koronaya yakalandım Haber Global'de altmış gazeteci arkadaşımız koronaya yakalanmış bu yüze doğru çıkar peki nasıl oluyor da bir kurumun bir çatının altında altmış kişi koronaya yakalanıyor?'' ifadelerini kullanan Hadi Özışık Perde Arkası programında gazetecilerin koronaya karşı dikkatsizliklerini masaya yatırdı.

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