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Hadi Özışık flaş bilgiyi canlı yayında açıkladı: Mustafa Sarıgül parti kuruyor

İnternethaber Yayıncılık Grup Başkanı Hadi Özışık, TV100'de Ahu Özyurt'un moderatörlüğünde her hafta izleyiciyle buluşan Sağlı-Sollu programında flaş bir bilgi kamuoyuna duyurdu.

TV100'de Ahu Özyurt'un moderatörlüğünde her hafta izleyiciyle buluşan Sağlı-Sollu programında; İyi Parti'de yaşanan krizden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınındaki son duruma kadar çok sayıda konu konuşuldu

Gecenin bombası ise İnternethaber Yayıncılık Grup Başkanı Hadi Özışık'tan geldi. Programa verilen reklam arasında Mustafa Sarıgül'le konuştuğunu aktaran Özışık, Barış Yarkadaş'ın iddiasının Sarıgül tarafından doğrulandığını kaydetti.

İşte Hadi Özışık'ın konuya ilişkin o açıklaması:

''Mustafa Sarıgül, parti kuruyor. Genel sekreterini de belirlemiş, Hasan Aydın yönetiminde geliyorlar. 30 kişilik bir ekiple Ankara'da ofisini kurmuş, partisini kurup geliyor. Barış Yarkadaş'ın yapmış olduğu açıklamaya ilk defa Mustafa Sarıgül, 'Ya öyle bir şey yok' demedi."

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