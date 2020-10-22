Sağlı-Sollu programında maske farkındalığı

TV100'de Ahu Özyurt'un moderatörlüğünde izleyiciyle buluşan Sağlı-Sollu programının bu haftaki yayınına yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hassasiyeti damga vurdu.

Ahu Özyurt'un bu hafta konukları arasında gazeteciler Hadi Özışık, Metin Özkan ve Barış Yarkadaş'ın yanı sıra koronavirüse yakalanan Gürkan Hacır'ın yerine Necdet Saraç vardı.