Sağlı-Sollu programında maske farkındalığı
TV100'de Ahu Özyurt'un sunduğu Sağlı-Sollu programına yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemi sürecinde artan vaka artışları sonrası önlemlere dikkat çekmek için maske ile çıkıldı.
TV100'de Ahu Özyurt'un moderatörlüğünde izleyiciyle buluşan Sağlı-Sollu programının bu haftaki yayınına yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hassasiyeti damga vurdu.
Ahu Özyurt'un bu hafta konukları arasında gazeteciler Hadi Özışık, Metin Özkan ve Barış Yarkadaş'ın yanı sıra koronavirüse yakalanan Gürkan Hacır'ın yerine Necdet Saraç vardı.