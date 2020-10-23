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MEDYA

Sen Çal Kapımı 16. bölüm fragmanı

Sen Çal Kapımı dizisi 16. yeni bölümüyle 28 Ekim 2020 Çarşamba akşamı FOX'ta olacak. Sen Çal Kapımı'nın bu hafta yayınlanacak son bölümünde neler yaşanacak?

Sen Çal Kapımı 16. bölüm fragmanı yayınlandı. Sen Çal Kapımı'nın yeni bölümünde neler yaşanacak? Sen Çal Kapımı 28 Ekim 2020 Çarşamba akşamı FOX'ta...

Hayatta bütün umutlarını eğitimine bağlayan Eda, yurt dışı eğitim bursunu keserek lise mezunu kalmasına neden olan Serkan Bolat’la karşı karşıya gelir. Serkan Bolat, kendisiyle iki ay nişanlı taklidi yaparsa Eda’ya bursunu geri vermeyi teklif eder.

Eda nefret ettiği bu adamın teklifini önce reddetse de koşullar değişince kabul etmek zorunda kalır. Nişanlı taklidi yaparken Serkan ve Eda, bütün doğru bildiklerini unutturacak tutkulu, zorlu bir ilişki yaşamaya başlarlar. Çünkü aşk zordur. Ve bu yüzden muhteşemdir.

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