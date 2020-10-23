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İstanbul'da durum vahim! Fahrettin Koca açıkladı koronavirüs vakaları Ankara'nın 5 katı

İSTANBUL'da koronavirüs vaka sayısı patlama yaptı, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca vahim tabloyu açıkladı. İstanbul'daki vaka sayısı; Türkiye genelinin yüzde 40'ına, Ankara'nın 5 katına ulaştı.

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TÜRKİYE'deki yeni tip koronovirüs (Kovid-19) vaka sayıları 2 binin üstüne sıçrarken; en büyük artış İstanbul'da yaşandı. Mega kentte patlama yapan vaka sayıları, ürküten bir tablo ortaya koydu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan vahim tabloyu açıkladı. Bakanın verdiği bilgiye göre; İstanbul'daki vaka sayısı Türkiye genelinin yüzde 40'ına ulaştı. Fahrettin Koca, ürküten verileri şu sözlerle duyurdu:

* "İstanbul'da vaka sayısı Türkiye genelinin yüzde 40'ına, Ankara'nın 5 katına ulaştı. Temaslı taramasını, test sayısını artırdık."

* "Salgınla mücadelede, şu an, sizlerin uyacağı tedbirlerden daha güçlü bir silahımız yok. Maskenin önemi arttı. Ve en çetin sınavı kalabalığa karşı vereceğiz."

* "İstanbul’da en çetin sınavı kalabalığa karşı vereceğiz. Mecbur olmadıkça kalabalık ortama girmeyin"

İstanbul Valisiyle koronavirüs toplantısı

İstanbul'daki vaka sayıları alarm verirken; valilikte çok önemli bir toplantı vardı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, bakan yardımcıları ve İl Sağlık Müdürü ile durum değerlendirmesi yapıldı. Koronavirüsün İstanbul'daki seyrinin değerlendirildiği toplantıda alınacak önlemler de masaya yatırıldı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, koronavirüs toplantısına ilişkin Twitter'dan paylaşım yaptı. 

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