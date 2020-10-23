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Union Berlin'de Loris Karius depremi

Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra Union Berlin'e imza atan Loris Karius, Alman ekibinde henüz resmi maça çıkamadan sakatlık geçirdi.

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Geçtiğimiz 2 sezonda Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Loris Karius, son olarak Union Berlin'e kiralandı. Liverpool Teknik Direktörü Klopp'un takımında düşünmediği Karius, Alman ekibiyle çıktığı son antremanda sakatlandı.

Union Berlin teknik direktörü Urs Fischer, sakatlığın tipi hakkında açıklamada bulunmadı. İsviçreli teknik adam açıklamasında; "Antrenman sırasında bir sakatlık yaşandı ve tamamen ayağını yanlış basmakla ilgili." dedi.

Frieburg maçını kesin olarak kaçıracak
Karius'un dönüş tarihi bilinmiyor ancak Alman kaleci hafta sonu oynanacak Frieburg maçını kesin olarak kaçıracak. Hafta sonu Freiburg'la karşılaşacak Berlin ekibi, 5 puanla Bundesliga'da 10. sırada yer alıyor.

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