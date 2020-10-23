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İBB Başkanı İmamoğlu’ndan İYİ Partili Buğra Kavuncu’ya destek

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ümit Özdağ'ın, hakkında 'FETÖ'cü' iddiasında bulunduğu İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu ile görüştüğünü açıkladı. İmamoğlu, "Buğra beye hiç üzülmemesini söyledim. Zaten ‘Hiç üzülmedim, kendimi biliyorum’ dedi." açıklaması yaptı.

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İyi Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, kendisi hakkında bir televizyon programında “FETÖ'cü” iddiasında bulunan İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

Medyascope TV’de Ruşen Çakır’ın programına katılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Buğra Kavuncu ile ilgili bir soruyu yanıtladı.

"Akşener’e teşekkür bile ettim birkaç kez"

"Buğra başkanımızla konuştum" diyen İmamoğlu, şunları kaydetti:

Benim gerçekten yol arkadaşı olmaktan gurur duyduğum, tanımaktan da keyif aldığım, farklı siyasi partilerde olsak da gerçekten dünyaya ve ülkemize aynı pencereden büyük oranda bakabildiğim bir insanla tanışmış olmanın büyük keyfini yaşadım. Hatta İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener’e bana böyle bir siyasi yoldaş verdikleri için teşekkür bile ettim birkaç kez. Böyle iyi insanlar bazen iftiraya uğrarlar. Siyasette bu var. İnanın ben uğradığım iftira sayısını unuttum.

Nelere benzetilmedim ki? Bunu dönem dönem kendi partimden insanlardan da yaşadım farklı zaman dilimlerinde.

Onun için Buğra beye hiç üzülmemesini söyledim. Zaten ‘Hiç üzülmedim, kendimi biliyorum’ dedi. Çok düzgün, karakterli bir siyaset yapma anlayışı olan bir dostumuz. Hukuki mücadelesini vereceği konusunda kararlılık gösteriyor. Allah herkesi iftiradan korusun.

İBB taksi projesi

Taksi plakalarıyla ilgili bir soruya da yanıt veren İmamoğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Taksi de, taksi plakası da İstanbul halkının ve İstanbul halkının itibarından daha önemli değil. Bakın, Taksi plakası ve o tenekeden, arabadan bahsediyorum. İstanbul halkının ve İstanbul halkının itibarından daha önemli değil! O teneke parçasına itibarlı gözüyle bakanlara kulak verenlerin halk önünde hesap vermesini sağlayacak bu Ekrem İmamoğlu. Bunu unutmasınlar. Bu konuda kararlıyım.

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