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Gana'da kilise çöktü! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Batı Afrika ülkesi Gana'nın Eastern vilayetinde 6 katlı kilisenin çökmesi sonucu 18 kişi hayatını kaybetti.

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Ulusal Afet ve Yönetim Organizasyonu (NADMO) Eastern Vilayet Direktörü Richard Amo Yartey, yaptığı açıklamada, vilayetin Manso Akroso bölgesinde 6 katlı bir kilisenin çöktüğünü belirtti. Enkaz altındaki 18 kişinin cesedine ulaşıldığını kaydeden Yartey, 8 kişinin de kurtarıldığını ifade etti.

NADMO ekiplerinin arama kurtarma çalışmalarını sürdürdüğünü, yaralıların tedavi altına alındığını aktaran Yartey, ölü sayısının artmasından endişe duyduğunu dile getirdi. Olay sırasında kilisede 60'tan fazla kişinin bulunduğu öne sürüldü.

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