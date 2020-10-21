Komşuları hayatını kabusa çevirdi! Belediye yüksek sesle seks şikayetine 'doğal gürültü' dedi

Şikayetçi kadın, komşusuyla konuşmayı denediğini, kapısına bir not bırakarak iletişim kurmayı denediğini; ancak çabalarının başarısızlıkla sonuçlandığını iddia etti ve “Konuşulabilir birine benzemiyor. Duyduğuma göre evde başkaları varken de bu gürültüler ve kavgalar devam ediyor. Yakınlarıyla böyle konuşan biri, komşusuna nasıl davranır? Kendimi ve çocuklarımı riske atamam” dedi.