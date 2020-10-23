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Zonguldak'ta babasını kanlar içinde bıraktı komşulara böyle seslendi

İhlas Haber Ajansı

ZONGULDAK'ta 26 yaşındaki 'evlat', tartıştığı babasını acımadan bıçakladı. Olay yerini terk eden zanlı, komşularına 'Babam ile tartıştık. Ambulans çağırın' dedi. Baba Mehmet Ş.'nin ağır yaralı olduğu öğrenildi.

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Edinilen bilgiye göre olay 23.00 sıralarında Kozlu ilçesine bağlı Güney Mahallesi Cengiz Akpınar Caddesi üzerindeki iki katlı evde meydana geldi. İddialara göre 26 yaşındaki Egemen Ş., kentte taksicilik yapan 59 yaşındaki babası Mehmet Ş. ile tartışmaya başladı.

Ailevi sebeplerden dolayı babası ile tartışan genç, tartışmanın büyümesi üzerine babasını bıçakladı. Göğsünden ve sırtından 5-6 bıçak darbesi alan baba Mehmet Ş. olduğu yere yığıldı. Oğlu Egemen Ş. ise olay sonra evden çıkarak sokakta yürümeye başladı. Komşularını gören zanlı, "Babam ile tartıştık. Ambulans çağırın" diyerek olay yerinden ayrıldı.

Komşuların ağır yaralandığını fark ettiği Mehmet Ş. olay yerine gelen ambulansta ilk müdahalenin ardından BEÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne kaldırıldı. Baba Mehmet Ş.'nin hayati tehlikesi bulunurken hastanedeki tedavisi sürüyor.

Zanlı Egemen Ş. ile olay sonrası ekiplerce kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Zanlının polisteki sorgusu sürüyor.

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