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İzmir'de sahte içki satışı yapan kokoreççiye baskın yapıldı!

İZMİR'in Bornova ilçesinde, sahte içki satışı yapılan bir kokoreç dükkanına ve iş yeri sahibinin diğer adreslerine düzenlenen operasyonda, çok miktarda etil alkol ele geçirildi.

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Alınan bilgiye göre, Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki bir kokoreç dükkanında sahte içki satışı yapıldığı bilgisine ulaştı.

Ekiplerce kokoreççi ve şüphelinin diğer adreslerinde yapılan aramalarda, yaklaşık 230 litre etil alkol ile 20 litre sahte içki, çok sayıda içki şişesi, alkol yapım kiti, etiket, alkol aroması ve anason yağı ile içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi. İş yeri sahibi gözaltına alındı.

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