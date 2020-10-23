Yusuf Yazıcı Avrupa Ligi'nde fırtına gibi esti

UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nda Sparta Prag ile deplasmanda karşı karşıya gelen Lille'de Yusuf Yazıcı, 3 golle hat-trick yaparak yıldızlaştı. Sosyal medyada Yusuf'un bu performansı en çok konuşulanlar arasına girdi.

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UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nda milli futbolcularımız Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'i kadrosunda bulunduran Lille'in Sparta Prag deplasmanında 4-1'lik skorla kazandığı karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Yusuf Yazıcı, 3 gol atarak yıldızlaştı.





45. dakikada takımını 1-0'lık üstünlüğe taşıyan Yusuf, 60. dakikada ise bir kez daha bu sefer 2-1 ile takımını öne geçiren isim oldu. Milli yıldızımız 75. dakikadaki golüyle ise hat-trick yapmayı başardı.

Milli yıldızımız, Lille'in geride bıraktığımız hafta sonu Ligue 1'de Lens'ı 4-0 mağlup ettiği maçta da bir diğer milli yıldızımız Burak Yılmaz ile birlikte yine gol sevinci yaşamıştı.