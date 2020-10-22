Yunanistan'ın Oruç Reis yalanı elinde patladı

Yunan medyası, Doğu Akdeniz'de Yunan savaş gemilerinin Oruç Reis sismik araştırma gemisine müdahale ederek bölgeden uzaklaştırdığını iddia ederken, çok geçmeden bu iddianın asılsız olduğu ortaya çıktı.

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Yunan devlet televizyon kanalı ERT, Meis Adası'nın 13 kilometre yakınına kadar gelen Oruç Reis sismik araştırma gemisine Yunan savaş gemilerinin müdahale ederek bölgeden uzaklaştırdığını iddia etti. Yaşananlara ilişkin bir de fotoğraf yayınladı. Ancak fotoğrafın montaj, iddiaların ise gerçek dışı olduğu ortaya çıktı.

Güvenlik kaynakları iddiayı yalanladı

CNN TÜRK'e konuşan güvenlik kaynakları Oruç Reis'e müdahale iddiasını kesin bir dille yalanladı. Oruç Reis'in Cengizhan ve Ataman destek gemileriyle, Türk Savaş gemilerinin korumasında Meis Adası'na 13 KM mesafede Türk kıta sahanlığı içinde çalışma yaptığını belirtildi. Yunan savaş gemileriyse adanın 10 KM açıklarında pozisyon aldı. Başka ifadeyle Türk ve Yunan filolarının arasındaki mesafe 3 kilometreye kadar düştü.

Oruç Reis'i izlemekle yetindiler

Güvenlik kaynakları Oruç Reis'in bölgede faaliyetlerini sorunsuz bir şekilde tamamladığını belirtti. Yunan savaş gemileriyse müdahale iddialarının aksine Oruç Reis'i izlemekle yetindi.

Türkiye'den cevap niteleğinde navtex ilanı

Yunanistan'ın iddialarına cevap niteliğinde Türkiye'den yeni bir NAVTEX adımı geldi. Bugüne dek Meis adasının güneyinde faaliyet gösteren ve 22 Ekim'de görev süresi sona erecek Oruç Reis'in görev süresi uzatıldı, görev yeri ise Rodos ve Meis adalarının arasındaki bölge olarak değiştirildi.

Çalışmalarına Türk kıta sahanlığının güney sınırlarında başlayan Oruç Reis böylece ilk kez bu kadar kuzeye çıkmış oldu. Bölgede 12 mil egemenlik iddiasında bulunan Yunanistan'ın Meis ve Rodos adalarının arasında 27 Ekim'e kadar çalışacak Oruç Reis'e Türk savaş gemilerinin eşlik etmeyi sürdüreceği belirtildi.