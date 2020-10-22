Türk gazeteciler Azerbaycan'da buluşuyor

Anadolu Yayıncılar Derneği’nin öncülüğünde Türkiye'den katılım sağlayan basın mensupları Azerbaycan ziyaretinde Bakü ve Gence’de temaslarda bulunulacak.

Abone ol

Anadolu Yayıncılar Derneği ve Azerbaycan Yeni Çağ Medya Grubu organizasyonu ile TİKA ve Yurtdışı Akraba Topluluklar Başkanlığı desteği ile gerçekleştirilecek olan Azerbaycan ziyaretinde Bakü ve Gence’de temaslarda bulunulacak.

Anadolu Yayıncılar Derneği başkanı Sinan Burhan yaptığı açıklamada, "Türk ve Azerbaycanlı gazeteciler bir araya gelecekler. Anadolu medyası ve ulusal basın temsilcileriyle Bakü’de olacağız. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ifade ettiği gibi, biz "tek millet, iki devlet" anlayışıyla, Azerbaycanlı kardeşlerimizle dayanışmamızı güçlendirerek sürdüreceğiz” dedi.

Burhan, Anadolu’dan Azerbaycanlı kardeşlerimize dualarımızı götürüyoruz dedi. İlk geziye Sabah Gazetesi’nden Hilal Kaplan, Takvim Gazetesi’nden Ekrem Kızıltaş, İnternethaber.com’dan Hadi Özışık, Kanal D Haber’den Ercan Gürses, Yeni Akit Gazetesi’nden Hacı Yakışıklı ve Azerbaycan'dan Yeniçağ Medya Grubu başkanı Agil Alesger katılıyor.