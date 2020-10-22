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Son dakika! HDP Diyarbakır il eş başkanları gözaltına alındı

Son dakika haberine göre, HDP İl Başkanlığı ile Yenişehir ilçe binasında polis ekiplerince arama yapıldı. İl eş başkanları ile Yenişehir ilçe başkanı gözaltına alındı.

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Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında Diyarbakır Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğinden alınan arama ve el koyma kararına istinaden, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ve Çevik Kuvvet ekiplerince HDP il ve ilçe binasında arama yapılmaya başlandı.

Arama sırasında birçok örgütsel doküman, terör örgütü elebaşının posterleri ve terör örgütü mensuplarının poster ve afişleri ele geçirildi.

HDP Diyarbakır il eş başkanları gözaltına alındı

Yenişehir ilçe binasında yapılan arama kapsamında HDP Yenişehir ilçe başkanının da bulunduğu iki kişi gözaltına alındı, cep telefonlarına el konuldu. HDP Diyarbakır il eş başkanları da gözaltına alındı.

HDP il binası ile ilçe binasında polis ekiplerinin arama çalışmaları sürüyor.

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